Canlı anlatım : Köln gösterilerinde son durum



Köln'deki yağışlı havaya rağmen gösterilere Erdoğan yanlısı ve karşıtı, sol ve aşırı sağ görüşlü ayrıca toplumun birçok farklı kesiminden toplam 50 bin kişinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı video bağlantısı ile katılamayacak. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) öncülüğünde planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" çerçevesinde yapılması düşünülen ve Erdoğan'ın dev ekranlardan halka seslenebilmesine ilişkin başvuru cumartesi akşamı Federal Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi.

TSİ 13:56 ++

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınCumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Almanya'daki "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"ne video konferans yoluyla katılımının engellenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Mitingin hazırlık süreci boyunca güvenlik gerekçesiyle çıkartılan zorlukların, Alman Anayasa Mahkemesinin engelleme kararını onamasıyla yeni bir boyut kazandığı" kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının Alman yerel makamları ve Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmesinin gerçek sebebini merak ediyor, Alman makamlarının tatmin edici bir izahta bulunacağını umut ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce Almanya'da ve video konferans yoluyla bu tür etkinliklere katılmışken, şimdi darbe karşıtı bir demokrasi mitingine katılımının bu şekilde sudan gerekçelerle engellenmek istenmesi de oldukça manidardır."ifadelerine yer verildi.

TSİ 13:53 ++

Alman siyasi partileri gençlik kollarının Erdoğan karşıtı gösterisi: "İnsan hakları pazarlığa açık değildir"

TSİ 13:46++

Köln'de Alman siyasi partileri gençlik kollarının "Erdoğan'ı durdurun" gösterisinin hazırlıkları başladı.

TSİ: 13:23 ++

Köln'deki darbe karşıtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı protestolar medya tarafından da yakından takip ediliyor. Birçok canlı yayın aracı Ren kıyısında hazır bekliyor.

TSİ 13:02++

PRO NRW'nin gösterisi öncesinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

TSİ 12:46++

PRO NRW'nin 'Erdoğan karşıtı' gösterisi için Köln garı önünde polisin hazırlıkları sürüyor.

TSİ 12:43 ++

Köln Polisi, kapsamlı gösterilerle ilgili bilgileri Türkçe olarak da yayınlıyor. Polis sosyal medya üzerinden yayımladığı paylaşımlarda, yürüyüşlerin huzurlu geçmesini dilediklerini belirtti.