Canlı Anlatım: ABD'de devir teslim

Kıran kırana geçen bir seçim yarışı ve Beyaz Saray'daki tüm kadroların zorlu el değiştirme sürecinin ardından Cumhuriyetçi Partili Donald Trump bugün yemin ederek göreve başlıyor. Resmi devir teslim töreni yüzbinlerce kişi tarafından takip edilirken binlerce kişi tarafından da protesto ediliyor. Trump, törenlerden bir gece önce yaptığı açıklamada başkanlığı döneminde ülkedeki mevcut ayrılıkları birleştirmek için öncülük edeceğini söyledi.

Resmi törenlerin başlamasından önce erken saatlerden itibaren biraraya gelen binlerce kişi Trump'ı protesto ediyor. New York'ta aralarında Alec Baldwin ve Robert De Niro'nun da olduğu ünlü isimler de protestolara destek veriyor.

Törenleri DW Türkçe'nin canlı anlatımından takip edin:

TSİ 18:47

Başkent Washington'da düzenlenen törenlere toplam 900 bin kişinin katılması bekleniyor.

TSİ 18:23

Donald Trump'ın yemin törenini izlemek için gelen ABD vatandaşları uzun kuyruklar oluşturdu.

TSİ 18:10

Alman Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'e göre ne Almanya'nın ne de Avrupa'nın Trump karşısında

TSİ 18:00

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ABD'nin yeni Başkanı Trump'ı uyararak, AB ile işbirliğini devam ettirmesi çağrısı yaptı. Juncker, Alman Der Spiegel'e verdiği demecinde, "İklim değişikliği ve mülteci krizinin yanı sıra terörle ortak mücadele ve küreselleşmenin getirdiği diğer sosyal sorumlulukları da ortaklaşa üstlenmek gerektiğini" belirtti. AB Parlamentosu'nun eski Başkanı Martin Schulz da Nordwest- Zeitung'a verdiği demencinde Avrupa ve ABD'nin siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan iç içe ve pek çok anlaşmayla birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

TSİ: 17:30

Başkan Obama'dan son tweet: "Değişime inanıyorum, çünkü size inanıyorum."

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DW, MK/BÖ