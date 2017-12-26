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Çankırı’da FETÖ duruşması

ÇANKIRI, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklu bulunan Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker’in yargılanmasına devam edildi

26 Aralık 2017 16:54

ÇANKIRI, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklu bulunan Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker’in yargılanmasına devam edildi.  Mahkeme heyeti Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
FETÖ/PDY kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan  tutuklu bulunan Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker’in davasına Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Şeker, savunmasında örgütle hiçbir zaman yolunun kesişmediğini söyledi. Şeker, hain darbe gecesinde Çankırı Belediye Meydanı\'nda darbeye karşı olduğunu iddia ederek, darbenin gerçekleşmesi halinde Çankırı’da darbeci hainler tarafından alınacak 5’nci kişi olduğunu söyledi. Şeker, adının böylesi bir olayda geçmesinden dolayı son derece üzüntü duyduğunu ve teknolojiyi çok iyi kullanamadığını belirterek ByLock’u kullanmadığını sözlerine ekledi. Mahkeme heyeti, Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi 8 Şubat 2018 tarihine erteledi.

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