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Spor

Caner Erkin sezonu kapattı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Caner Erkin ile ilgili bir açıklama yayınladı

23 Nisan 2018 01:10

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Caner Erkin ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, \"E.Y. Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin\'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi\'nde çekilen MR\'ı sonucu; sağ diz iç yan bağ (Grade 2) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir\" denildi.
Caner Erkin\'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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