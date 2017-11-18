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Spor

Çanakkale'de kros heyecanı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 61'inci Balkan Kros Şampiyonası, Çanakkale'nin Eceabat İlçesi Kocadere Köyü'ndeki törenle başladı

18 Kasım 2017 15:46

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 61\'inci Balkan Kros Şampiyonası, Çanakkale\'nin Eceabat İlçesi Kocadere Köyü\'ndeki törenle başladı.
Şampiyonada Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, İsrail, Kosova, Makedonya ve Ermenistan\'dan gelen 102 atlet mücadele etti. Açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ile protokol üyeleri katıldı.
İlk kez 1940 yılında Heybeliada\'da düzenlenen Avrupa\'nın en eski uluslararası kros müsabakaları arasında bulunan şampiyona sağanak yağış altında başlarken, start Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve TAF Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi. TAF Başkanı Fatih Çintimar önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.
Çintimar, \"Şampiyonada  Balkan ülkesi olmayıp Balkan Birliği\'ne kayıtlı Ermenistan ve İsrail de olmak üzere toplam 9 ülke burada yarışacak. Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem takımlarda hem ferdilerde altın madalyalar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Balkan Kros Şampiyonası\'ndan genel ve detay görüntüler
- Yarışmadan genel ve detay görüntüler
- Fatih Çintimar ile röportaj

HABER-KAMERA: MUSTAFA SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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