T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de dilenci operasyonu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi

26 Ocak 2018 19:09

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilik yaparken yakalanan bir kadına 124 TL idari para cezası kesildi.
Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün kentte dilencilere yönelik operasyon yaptı. Barbaros Mahallesi Tatarlar Camisi önünde dilencilik yapan Melek Göçer (47) yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen kadının üst aramasında 210 TL çıktı. Kabahat Kanunu’na göre, dilencilik yapmaktan 124 TL idari para cezası kesilen Melek Göçer, serbest bırakıldı.
Dilencinin üstünde ele geçirilen 210 TL ise kamu mülkiyetine geçecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHATLBelediyesi Zabıta MüdürlüğüBarbaros Mahallesi Tatarlar CamisiGöçerZabıta MüdürlüğüneKabahat KanununaMelek GöçerDilencininFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24