Çanakkale'de adalara ulaşıma poyraz engeli

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ve Bozcaada\'ya, poyraz nedeniyle deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra poyrazın da etkili olduğu Çanakkale\'de, Gestaş firmasınca Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferleri yapılamıyor. Kuzey Ege Denizi\'nde poyraz nedeniyle oluşan dalgaların, Gökçeada\'nın Kuzu Limanı mevkisindeki dalgakırana çarptığı görüldü. Feribot seferleri yapılamadığı için Gestaş\'a ait \'Gökçeada-1\' gemisinin de Kuzu Limanı\'nda iskeleye bağlı durduğu belirtildi.

Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu seferleri ise yapılabiliyor.



FOTOĞRAFLI