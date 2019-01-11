Çanakkale'de 97 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 97 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdüren Çanakkale İl jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, 3- 9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi\'nde 17, Kocaköy sahil şeridinde 38, Büyükhüsun Köyü tek ev mevkiindeki zeytinlik arazide 42 olmak üzere, Afganistan uyruklu toplam 97 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmayı planladıkları belirlenirken, operayonlarda 1 organizatör gözaltına alındı. 1 minibüs ve 38 can yeleği de ele geçirildi. 97 Afgan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.



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