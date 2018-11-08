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Çanakkale'de 29 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 29 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

08 Kasım 2018 13:27

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 29 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi\'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, ihbar üzerine Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu önlerinde, lastik botla yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye hanerek eden ekipler, durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 11\'i erkek, 8\'i kadın, 10\'u çocuk, toplam 29 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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