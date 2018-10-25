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Çanakkale Boğazı'nda 'Dolunay'

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, genellikle gün batımı manzaralarıyla fotoğraf karelerini süslerken, bu akşam ise manzarayı Dolunay oluşturdu

25 Ekim 2018 23:08

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, genellikle gün batımı manzaralarıyla fotoğraf karelerini süslerken, bu akşam ise manzarayı Dolunay oluşturdu.
Ekim ayının son günleri yaşanırken, Dolunay da kendisini göstermeye başladı. Akşam saat 19.00 sıralarında şehrin üstünden yavaş yavaş yükselen Dolunay, sarı rengi ve büyüklüğüyle dikkat çekti. Kentin üzerinde adeta bir fon oluşturup, Çanakkale\'ye ayrı bir güzellik kattı. Kilitbahir Köyü sahilinden net şekilde izlenen büyüleyici manzara, boğazda yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotlarla da kartpostallık bir kareye dönüştü. Hem sahildekiler, hem feribottakiler Sonbahar mevsiminin Dolunay\'ını büyük bir keyifle izledi.

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