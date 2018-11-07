Çanakkale Bld.- Aydın BŞB: 0-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE (DHA)

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Arzu Emiroğlu

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanlıoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Ebru Bedir,

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez, Erce Kasapoğlu, Gonzales Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Sedef Sazlı Dere, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Ezgi Akyaldız, Desislava Nikolaeva, Seda Arısoy,

SETLER: 15-25, 19-25, 26-28

SÜRE: 101 dakika (26, 33, 42)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 2\'nci haftasında Çanakkale Belediyespor, evindeki ilk maçında Anafartalar Spor Salonu\'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçı Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, Çanakkale Belediyesporlu yöneticiler ve çok sayıda taraftar izledi. Mücadeleye hızlı başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor karşısında ilk seti 25-15 kazandı. Başa baş geçen mücadelenin sonlarına doğru art arda sayılar kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25-19\'luk skorla Çanakkale Belediyespor karşısında durumu 2-0’a getirdi. 3’üncü sette ortada giden müsabakanın sonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor\'u 28-26 yenerek sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

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