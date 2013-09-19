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Kültür-Sanat

Çanakkale batıkları çıkarılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pusulasını Çanakkale batıklarına çevirdi

19 Eylül 2013 13:53

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale batıkları için harekete geçti. Savaşın 100’üncü yıl dönümüne yaklaşırken Bakanlık Çanakkale Savaşı deniz harekâtlarında batan gemi ve denizaltılara yönelik bilimsel sualtı araştırmaları başlattı.
Çanakkale Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünün bilimsel danışmanlığında yürütülen araştırmalarda, Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nün teknik alt yapısı kullanılarak toplam sekiz adet batığa ve bulundukları bölgeye ilişkin çalışma yapıldı.
Araştırmalarda öncelikli olarak Seddülbahir, Anzak ve Anafartalar koyları incelendi. Lundy ve Majestik isimli gemilerin yanı sıra lojistik destek gemileri ve çıkarma gemilerine de ulaşıldı. İncelenen batıkların video ve fotoğraf kayıtları tutuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013 yılında birinci etabı tamamlanan çalışmalara, 2014 yılında da devam etmeyi planlıyor. Bu çalışmalar sonucunda deniz savaşına ilişkin sağlıklı verilere dayanan bir harita ve coğrafi bilgi sistemi oluşturulması hedefleniyor. 

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