Çanak antenlere balkon yasağı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), balkon ve dış cephelerde çanak antenlerin oluşturduğu görüntü kirliliğini engellemek için çalışma başlattı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş, her evin balkonunda ayrı ayrı bulunan çanak anten veya alıcıların ciddi manada görüntü kirliliği oluşturduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın talimatı doğrultusunda RTÜK Başkanı Davut Dursun ile bir araya geldiklerini belirten Baş, bu rahatsız edici görüntüyü ortadan kaldırmak için Kurul ile birlikte komisyon oluşturarak çalışma başlattıkları dile getirdi.

Baş, RTÜK'ün uygulamanın teknik yönleriyle ilgilendiğini ifade ederek, 2013 yılı içinde çalışmayı tamamlayarak, 2014'te uygulamayı başlatmayı planladıklarını anlattı.

Çevre, ses ve görüntü kirliliğini önleyici her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Baş, şöyle konuştu:

''Özellikle kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılacak binalarda merkezi sistem olacak. Mevcutlara da nasıl bir düzenleme getirebiliriz diye çalışmalar devam ediyor. Çalışmaya ilişkin tebliğ ya da yönetmelik şeklinde düzenleme yapmayı planlıyoruz. Uygulama Resmi Gazete'de yayımladıktan sonra da herkes buna uymak zorunda. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle her balkonda iki tane 3 tane anten olmayacak. Bu görüntü kirliliğine izin vermeyeceğiz.''

Mehmet Baş, yaşanabilir çevre ve marka şehirler oluşturulması için sürekli çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

''İnsanlara 'çanak anteni kaldır' dediğiniz zaman kablolu yayın olması lazım. Kablolu yayın yoksa siz kimsenin görüntü alma hakkını engelleyemezsiniz. Zaten böyle bir şey söz konusu değil. Biz ne yapacağız. Mesela balkonlarda kötü bir görünümü bulunan, görüntü kirliliği oluşturan anteni oradan alacağız, çatıda uygun bir yere yerleştireceğiz. Özetle, çanakların binaların görünmeyen yüzlerine, mesela çatıya yerleştirilmesi için çalışma yürütüyoruz.''