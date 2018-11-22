ÇAMURLU YOLDA 2 SAAT MAHSUR KALDILAR

İSTANBUL DHA

İstanbul\'dan Tekirdağ\'ın bir köyüne eşya götüren mobilyacılar, kullandıkları kamyonet yolda çamura saplanınca 2 saat mahsur kaldılar. Mobilyacılar, muhtar ve köylülerin kendilerine yardım etmek istemediklerini, jandarma ekiplerinin girişimiyle getirilen römorkörle araçlarının kurtarıldığını ileri sürdüler.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tekirdağ\'ın Kemaller Köyü\'nde meydana geldi. İstanbul\'dan Tekirdağ\'ın Karacakılavuz Köyü\'ne eşya teslimatına giden mobilyacılardan Taner Durak\'ın kullandığı 34 SY 1873 plakalı kamyonet, Kemaller Köyü yakınlarında yolda çamura saplandı. Mobilyacılar araçlarını saplandığı yerden çıkartmak için köylü ve muhtardan yardım istedi. Mobilyacıların iddiasına göre, yardım taleplerine muhtar ve köylülerden karşılık verilmedi. Mobilyacılar, bunun üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin girişimiyle kamyonet saat 18.30 sıralarında, bir köylüye ait römorkör ile çamura saplandığı yerden kurtarıldı.

Kamyonetin sürücüsü Taner Durak, \"Saat 4 buçukta şu gördüğünüz dağın başında çamura düştük. Ve şu an 6 buçuk, köyden yardım istedik ama hangi kapıyı çaldıysak yüzümüze kapattı. Soğuk havada burada mahsur kaldık. Jandarmanın gelmesiyle bir köylü römorkörle yardım etti. Jandarma gelmese kimse yardım etmeyecek\" iddiasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Mobilyacıların çamurlu yolda yürümesi

-Kamyonetin çamura saplanması

-Jandarma ekipleri

-Mobilyacıların anlatımları

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