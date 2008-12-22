'Camorra'ya ağır darbe

İtalya'da “Camorra” diye adlandırılan Napoli mafyasının en tehlikeli babalarından Metella Di Bona’nın, önceki gece düzenlenen operasyon sonucunda yakalandığı bildirildi.



Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, İtalya’da en tehlikeli 100 kaçak listesinde yer alan 38 yaşındaki Di Bona’nın Casaluce’de yakalandığı belirtildi. Di Bona’nın Caserta’ya bağlı Casaluce’de gizlendiği evde yakalandığı öğrenildi.



Operasyon sırasında sahtekârlıktan sabıkalı evin sahibi 48 yaşındaki Gennaro Paciello da tutuklandı. Paciello, kanun kaçağına yardım ve yataklık suçlamasıyla, Di Bona ile birlikte cezaevine sevk edildi.



Emniyet birimlerinin mafya itirafçılarından derlediği bilgilerde Di Bona, aranmakta olan Giuseppe Setola önderliğindeki mafya grubunun en önemli elemanı olarak gösteriliyor.



"Camorra" nedir?



Camorra örgütünün, faaliyetleri 6 milyona yakın nüfuslu, 549 belediyeye sahip olan Compania bölgesinde, Napoli şehrinde ortaya çıkmış olup, faaliyetleri buradan yürütülmektedir.



Camorra’nın teşkilat yapısı, üst derecede yöneticinin bulunmadığı, tepesiz bir piramit ve başıboş çetelerin oluşturduğu bir örgüt şeklindedir. Mafya tipi organizasyonlar içinde Camorra’nın en belirgin amacı stratejik suç ittifaklarına katılarak, faaliyetlerini bölgesel sınırlar boyunca genişleterek yaymaktır. Önemli denecek ölçüde sansasyonel cinayetleri bulunmamaktadır. Halihazırda 100’den fazla mafya ailesi bünyesinde 6 ila 7 bin örgüt üyesi bulunmaktadır.



Camorra ile ilgili en önemli tesbitlerden biri de, bu örgütün uyuşturucudan elde ettiği kara parayı aklama operasyonlarını rahatlıkla Hollanda, İngiltere ve Almanya’da gerçekleştirmekte olmasıdır.



Cosa Nostra ve Ndrangheta gibi yediği darbeler sonucunda hızlı bir düşüşe geçen Napoli’nin Camorra örgütü, gasp, haraç ve sigara kaçakçılığı yollarıyla pes etmemeyi hedeflemekte, 21 milyar dolarlık cirosu ile elemanlarını beslemeye devam etmektedir.

