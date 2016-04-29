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Dünya
Deutsche Welle

Camilere devlet denetimi önerisi

Alman politikacı Volker Kauder, Almanya'daki camilerin devlet denetimi altına alınmasını istedi. Kauder'e göre vaazların bir kısmı Alman devleti anlayışı ile bağdaşmıyor.

29 Nisan 2016 12:54


Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, radikalleşme ve terörün önüne geçebilmek için camilere devlet denetimi getirilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Berliner Zeitung'a konuşan Kauder, bazı camilerde verilen vaazların Alman devletinin anlayışı ile uyumlu olmadığını belirterek "Burada devlet gerekiyor. Camiler kontrol edilmeli" diye konuştu.

Almanya'nın seküler bir devlet olduğunu vurgulayan Kauder, dinin devlet üzerinde değil, devletin dinin üzerinde olduğunu ifade etti. Kauder, "Bu herkesi kapsıyor. Her dinin mensupları ve temsilcileri bunu kabul etmek zorunda" dedi.

Kauder, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyelerinin imamların Almanca vaaz vermesi önerisini ise "sahte bir tartışma" olarak nitelendirdi. İtalyanlar için ayinlerin İtalyanca yapıldığını belirten Kauder, sinagoglarda da İbranice dua edildiğini ve bunların kabullenildiğini kaydetti.

AfD'den Müslüman örgütlere suçlama

Öte yandan sağcı popülist parti Almanya için Alternatif'in (AfD) genel başkanı Frauke Petry, Almanya'daki uyum sorunundan Müslüman örgütlerin sorumlu olduğunu savunarak Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek'e eleştiriler yöneltti.

Mazyek'in AfD'nin Almanya'da bir dini cemaatin tamamını tehdit ettiği eleştirisine yanıt veren Petry, "Bay Mazyek antisemitizmin nedenlerini araştırırsa ve İsrail'in var olma hakkını açıklarsa iyi eder" diye konuştu. Birçok Müslüman'ın İsrail'in var olma hakkına olumsuz yaklaştığını savunan Petry, Almanya'da minarelere karşı olduğunu da belirtti. "Kim özelinde Müslüman olmak istiyorsa, minareye ihtiyacı yok" diyen Petry, minarelerin İslam'in hakimiyet iddiasını temsil ettiğini ve bunun da anayasa aykırı olduğunu savundu.

AfD'nin hafta sonu yapılacak kurultayında partinin yeni programı kabul edilecek. Partinin programına "İslam Almanya'ya ait değildir" ifadesine ve minarelerle ezanın da yasaklanması gerektiği görüşüne yer verilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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