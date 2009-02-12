Camila İstanbul'a geliyor

Mango, 2009 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'nu martta Çırağan Sarayı'nda yapılacak bir defileyle tanıtacak. Defileye ünlü aktör Matthew McConaughey'nin sevgilisi Brezilyalı model Camila Alves de katılacak.



Yeni sezon koleksiyonları ile adından söz ettirecek ünlü İspanyol moda markası Mango, önümüzdeki mart ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleştireceği defile için kolları sıvadı. Öner Evez'in koreografisinde gerçekleşecek defilenin en büyük sürprizi ise dünya basınının son dönemde yakından takip ettiği Brezilyalı manken Camila Alves olacak.



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Alves birçok ünlü Türk mankenle birlikte, Penelope Cruz ve kardeşi Monica Cruz'un tasarımlarını yaptıkları Mango'nun defilesinde yerini alacak. Oynadığı birçok reklam filminin yanı sıra, modelliğiyle de adından söz ettiren Alves, Mango'nun 2009 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu tanıtacak.



Henüz evli değiller



Hollywood'un ünlü aktörü Matthew McConaughey ile mutlu bir beraberliği olan Camila Alves, dünyaya gelen oğullarının doğumuyla dünya magazin basınının yakından takip ettiği bir isim haline geldi. 2005 yılında People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilen ünlü aktör McConaughey ile Malibu'da deniz kenarında yaşayan ünlü model vaktinin çoğunu, önümüzdeki temmuzda bir yaşına girecek olan oğlu Levi'ye ayırıyor.

