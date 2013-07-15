Son 11 yılda 8 bin 743 cami ibadete açıldı

AKP hükümeti döneminde cami sayısı 8 bin 743 arttı. Türk İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırmasına göre, Türkiye'de 84 bin 684 cami var. Araştırmada, din değiştirerek Müslümanlığı seçenlerin sayısı da açıklandı.



Araştırmaya göre, 779 kişi başka dinlerden çıkıp, Müslümanlığı seçti. Din değiştirenler arasında 616 kişiyle Hristiyanlar ilk sırada yer aldı. TÜİK'in raporlarında durumun tersini gösteren rakamlara, yani İslam dininden çıkıp başka dini seçenlerle alâkalı bilgiye yer verilmedi.

Taraf gazetesinden Adnan Keskin'in konuya ilişkin haberi şöyle:



84 bin 684 cami





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Diyanet İşleri Başkanlığı verilerini esas alarak yayımladığı din istatistiklerden çarpıcı veriler çıktı. Buna göre; 2012 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki cami sayısı 84 bin 684’e çıktı. Bu AKP iktidarları döneminde 8 bin 743 yeni cami yapılıp ibadete açıldığını gösterdi. Çünkü; aynı verilere göre AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’deki toplam cami sayısı 75 bin 941 idi. Cami sayısındaki artış, sadece bir yıllık dönemde bile bin 991 oldu. 2011’de 82 bin 693 olan cami sayısı geçen yılsonunda 84 bin 684’e yükseldi.



799 yeni Müslüman



Din istatistiklerinde en dikkat çeken veri ise “Yüzde 99’u Müslüman” denen Türkiye’de ihtida edenlerin (başka dinden çıkıp Müslüman olanların) sayısı oldu. İstatistikte “Çeşitli özelliklerine göre ihtida edenler” bölümü yer aldı. Buna göre, başka dinden çıkıp Müslüman olanların sayısı 799 oldu. Çalışmada başka dinden çıkıp Müslüman olanların uyruk ve yaş gruplarına göre dağılımları da yer aldı.





En çok hıristiyan: Başka dinden çıkıp Müslüman olanlar arasında Hıristiyanlar ilk sırada yer aldı. 616 Hıristiyan eski dinini bırakıp İslam’ı seçti. İhtida eden Musevi sayısı yedi olurken, Hindu dinine mensup üç kişi de Müslüman oldu.





Ateistler: TÜİK kayıtlarına göre, 21 Ateist de ihtida etti, yani Müslüman oldu. İstatistikte ihtida edenlerden 132’sinin “eski dinleri” bölümünde ise sadece “diğer dinler” ibaresine yer verildi.





Kadınlar fazla: Eski dini yerine Müslümanlığı seçen 799 kişi arasında 543 sayısıyla kadınların fazlalılığı dikkat çekti. İhtida eden erkek sayısı ise 236 oldu.





Almanlar ilk sırada: Din değiştirip Müslümanlığı seçenler arasında 150 kişi ile Almanlar ilk sırada.