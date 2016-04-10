

fşa edilen Panama belgelerinde ölen babasının Mossack Fonseca'nın müşterisi olduğunun ortaya çıkması üzerine eleştirilerin odağı haline gelen İngiltere Başbakanı David Cameron, vergi beyannamesini açıkladı.

İCameron bu adımıyla, babasının denizaşırı ticari faaliyetleriyle ilgili haberlere son vermeye ve istifa çağrılarına karşı kendini savunmaya çalıştı.

Açıklanan veriler, Cameron'un geçen altı yıllık vergi beyannamelerini içeriyor. Buna göre, İngiltere Başbakanı, 2014-2015 mali yılında 200 bin sterlinlik geliri için yaklaşık 76 bin sterlin vergi ödedi.

Başbakan herhangi bir yasadışı tutum sergilemekle suçlanmıyor. Fakat babasıyla ilgili iddialar ortaya çıktıktan sonra, dört gün içinde dört farklı görüş bildirmesi ve ancak sonunda firmadaki payını kabul etmesi nedeniyle eleştiriliyor.

Cameron, tüm vergileri ödediğini ve hisselerini Başbakanlık görevine başlamadan sattığını kaydediyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) aracılığı ile çeşitli Avrupa gazetelerinde Panama'da kayıtlı Mossack Fonseca adlı bir hukuk firmasının 40 yıldır tuttuğu kayıt ve belgelerin ifşa edilmesi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Sızan belgelerde, David Cameron'un babasının kurucusu ve yöneticisi olduğu Blairmore şirketinin de vergi cenneti Panama'da birçok kişinin vergi kaçırma, kara para aklama gibi faaliyetlerine yardımcı olduğu belirtilen hukuk şirketi Mossack Fonseca'nın müşterisi olduğu ortaya çıkmıştı.