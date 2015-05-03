Cameron oyunu arttırıyor



İngiltere'deki 7 Mayıs meclis genel seçimlerine sayılı günler kala iktidardaki Muhafazakâr Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi başa baş gidiyor. Son anketlere göre Ed Miliband'ın genel başkanlığındaki İşçi Partisi'nin gerisinde giden Başbakan David Cameron'un Muhafazakâr Partisi rakibini az farkla geçmeyi başardı.

YouGov adlı kamuoyu araştırmaları şirketinin ‘Sunday Times' gazetesi için hazırladığı ankete göre iktidar partisinin oy oranı yüzde 34'e çıkarken İşçi Partisi'nin yüzde 33 oranında oy alması bekleniyor. Bu oranlara göre 650 üyeli Avam Kamarası'nda Muhafazakâr Parti 283, İşçi Partisi ise 261 milletvekili ile temsil edilecek. İskoç Milliyetçi Partisi'nin 50, Cameron'un koalisyon ortağı Liberal Demokrat Parti'nin de 32 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.

İngiltere Başbakanı yeniden iktidara geldikleri takdirde 2017 yılından önce Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği üyeliğini halkoyuna sunacağını duyurmuştu.