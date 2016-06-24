Cameron istifa edeceğini açıkladı



İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin AB'den ayrılmasını isteyenlerin sandıktan zaferle çıktığı referandumun ardından ilk açıklamasını yaptı. Cameron ekimden sonra görevi bırakacağını belirtti. Cameron, "İngiliz halkı Avrupa Birliği'nnden ayrılma yönünde karar verdi. Onların iradesi saygı duyulmalıdır" dedi.

İngiltere Başbakanı ülkesini yeni hedeflere götürecek kaptanın kendisi olmayacağını, "Ülkemizin yeni rotasında dümende olmamın doğru olmayacağını düşünüyorum" sözleriyle açıkladı. Cameron yeni bir başbakanın ülkesinin AB'den çıkış sürecini yönetmesi gerektiğini ifade ederek, kendisinin görevinden ayrılıncaya dek "gemiyi istikrara kavuşturmaya çalışacağını" belirtti.

Cameron ekim ayındaki Muhafazakar Parti Kongresi'ne dek yeni bir Başbakan adayının belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Cameron açıklamasında piyasaları da yatıştırmaya çalışarak, İngiltere ekonomisinin sağlam olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı ülkesinin AB'de kalması için vatandaşlara referandum öncesinde çağrıda bulunmuştu. Muhalefet seçimleri "Cameron'un başarısızlığı" şeklinde nitelendiriyor.