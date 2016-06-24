Cameron görevinde kalıyor



İngiltere'deki referandum sonucunun belli olmasının ardından, vatandaşlara ülkesinin AB'de kalması yönünde oy vermeleri çağrısında bulunan İngiltere Başbakanı David Cameron'un yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Dışişleri Bakanı Philipp Hammond Sky News'e verdiği demeçte, Cameron'un istifa edip etmeyeceği yönündeki spekülasyonlara açıklık getirdi. Hammond, "Cameron Başbakan olarak kalacak ve İngiliz halkının verdiği görevi yerine getirecektir" dedi.

Ülkesinin AB'den çıkması yönünde kampanya yürüten Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage, 23 Haziran'ın tatil günü ilan edilmesi ve Bağımsızlık Günü olarak kutlanması gerektiğini belirtti.

Referandum kampanyaları sırasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren, ülkesinin AB'de kalmasını isteyen İşçi Partili Jo Cox'un eşi Brendan Cox, 'Eşim yaşasa iyimserliğini korurdu" diye konuştu. Cox twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jo bugün iyimser olur ve ülkemizin en iyi değerlerini biraraya getirebilmek için ne yapabileceğine yoğunlaşırdı" diye konuştu.

Jo Cox geçen hafta 41 yaşında bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.