Cambridge Üniversitesi'nden çok konuşulacak iddia: Koronavirüs Vuhan'da çıkmadı, salgının 2019'da başladığına dair kanıtlarımız var

Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin salgın verilerinin ve bilgilerinin yanlış olduğunu açıklayarak, "Koronavirüs aslında Vuhan'da çıkmadı. Bunun çok daha öncesi var" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada 2 milyonu aşkın insana bulaşan ve 160 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Covid-19 ile ilgili araştırmalar devam ederken, Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları salgının Vuhan'da ortaya çıkmadığını iddia etti.

"Salgının 2019 Eylül ayında başladığına dair kanıtlarımız var"

Haberler.com'un haberine göre; Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları şu ana kadar uluslararası kamuoyunun salgın ile ilgili bildiği bütün verilerin ve bilgilerin yanlış olduğunu açıklayarak, "Koronavirüs aslında Vuhan'da çıkmadı. Bunun çok daha öncesi var. Salgının 2019 yılının Eylül ayında başladığına dair kanıtlarımız var" duyurusunu yaptı.

"Vuhan'da değil daha güneyden çıktı"

Hazırlanan araştırmanın henüz hakemli bir bilimsel dergide yayınlanmadığını açıklayan araştırma ekibi, bu bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences isimli bilim dergisinde yayınladı.



Dergide yer alan makalede salgının aslında ülkenin çok daha güneyinde çıkmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve daha sonra yayıldığı aktarıldı."

Virüsün bulaşma süreci 13 Eylül-7 Aralık arasında başladı

Cambridge Üniversitesi'nde genetik uzmanı olarak çalışan Peter Forster, virüs insanları etkileyen son haline aylar önce ulaşmış olabilir. Bundan önce yarasada ya da başka bir hayvanda ya da belki de başka birine bulaştırmadan bir insanda bulunuyordu. Daha sonra insanlara bulaşma süreci 13 Eylül ile 7 Aralık arasında başladı" dedi."

Forster ve ekibi, filogenetik bir ağ takip ederek virüsün dünya çapındaki değişimini takip ettiklerini ve binden fazla veriyi incelediler.