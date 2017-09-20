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Çam kozalağından reçel yaptı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da yaşayan 49 yaşındaki Ayşevin Çam, çam kozalağından reçel yaptı

20 Eylül 2017 13:09

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da yaşayan 49 yaşındaki Ayşevin Çam, çam kozalağından reçel yaptı. Kilosu 40 TL\'den satışa sunulan reçel, lezzetiyle ilgi gördü.  
PTT\'den memur emeklisi, iki çocuk annesi Ayşevin Çam, kamudaki 30 yıllık meslek yaşamının ardından hobi olarak yerel ürünlerden reçel yapmaya başladı. Farklı bir şey denemek isteyen Çam, son olarak çam kozalağından reçel üretti. Ürünün beğenildiğini söyleyen Çam, hedefinin ürettiği reçelleri sergileyecek ve satışını yapabilecek bir işyeri açmak olduğunu belirtti. Mutfakta çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Çam, şöyle konuştu:
\"Kendimiz için reçel üretirken; turunç, karpuz, patlıcan, domates ve incir reçeli derken sıra geldi, kozalak reçeline. Kozalakları çam ormanlarındaki ağaçlardan topluyoruz. Kızılçam olarak bildiğimiz çam ağaçlarında olan kozalaklar işe yarıyor. Yeşil halde topladığımız kozalakları, yıkandıktan sonra limonlu suyun içinde bir gün bekletiyoruz. Limonlu sudan çıkardıktan sonra kaynamakta olan suda kaynatıyoruz. Suyun içinde yaklaşık bir saat kadar haşlanıyor. Kaynatma işleminden sonra durulayarak yine kaynamakta olan şurubun içine atıyoruz. Sonra muhteşem bir görüntü ve tat ortaya çıkıyor.\"
Ayşevin Çam, \"Çok olumlu tepkiler aldım ve siparişler almaya başladım. 1 kilogramını 40 TL\'den satışa sundum. Bu konuda KOSGEB\'e başvurum oldu. Girişimcilik kursuna katılacağım. Kurslardan sonra da bir işyeri açarak yaptığım ürünlerimi orada sergileyeceğim\" dedi.

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