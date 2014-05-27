Çalışanlar bugün işe gitmeyecek



Mısır'da iki günlük devlet başkanlığı seçimlerinin ilk günü olaysız atlatıldı. Başkent Kahire'de birkaç seçim merkezi önünde patlayıcı maddelerin patlatılması dışında herhangi bir olay meydana gelmediği bildiriliyor.

Ülkede katılımın yüksek olması amacıyla oy kullanma işleminin ikinci gününde bir takım değişiklikler yapıldı. Başbakan İbrahim Mehleb, Mısırlıların salı günü çalışanların işe gitmesine gerek olmadığını, böylelikle oy kullanmak isteyen vatandaşların bu isteğinin yerine getirildiğini kaydetti.

Mısır Seçim Komisyonu da salı günü oy kullanma saatinin bir saat uzatıldığını ve saat 20.00'ye kadar oy verilebileceğini duyurdu. Pazartesi günü bazı bölgelerde seçime katılımın düşük seyrettiği bildiriliyor.

Seçimlerin ilk günü barışçıl bir ortamda geçerken, ufak çaplı protesto gösterileri de düzenlendi. Müslüman Kardeşler, seçimi boykot etme çağrısı yaparken, protestolara katılanlar seçimlerin bir 'tiyatro' olduğu görüşünde.

Mısır'da 53 milyon 900 bin seçmen olduğu bildiriliyor. Seçimin ilk sonuçlarının çarşamba günü açıklanması beklenirken, resmi sonuçların ise 5 Haziran'da duyurulacağı bildirildi.