Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye Konsolosluğu önüne siyah çelenk

Hamburg’da yaşayan bir grup gazeteci Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskılara dikkat çekmek amacıyla Türkiye Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Gazeteciler adına bir konuşma yapan Avrupa Postası Genel Yayın Yönetmeni Adil Yiğit, “Sembolik anlamdaki siyah çelenkli eylemimizle tutuklu gazeteci meslektaşlarımızla dayanışmak, seslerini demokratik kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Türkiye'de tutuklu 170'den fazla meslektaşımızla 10 Ocak günü dayanışmak ve düşüncelerinden dolayı işinden atılan yüzlerce gazetecinin sesine omuz vermek için bir araya geldik. Türkiye 180 ülke arasında basın özgürlüğü sıralamasında 156. sırada yer alıyor. Medyanın yüzde 95'inin Erdoğan’ın Saray’ının kontrolü altında olduğu ağır baskı koşullarında, basın özgürlüğü adına kutlanacak bir şey olamaz. Bugün Türkiye için kara bir gündür” dedi.

Yiğit, daha dün Sözcü gazetesinin Anadolu Ajansı tarafından aboneliğinin iptal edildiğini hatırlattı.

Bizzat Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde “Küresel Basın Konseyi” isimli devlet bütçesinden desteklenen yeni bir “gazetecilik” oluşumunun kurulduğuna işaret eden Yiğit “Türkiye’de basının önemli bir çoğunluğunu susturan AKP, anlaşılan yurtdışında da boş durmayacaktır” dedi.

Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazetecilerin yüzde 30’unun işsiz, düşük ücretlerle çalışanlarınsa güvencesiz olduğu; 170'den fazla meslektaşımızın tutuklu bulunduğu, haberlere-yorumlara yüzlerce davanın açıldığı bir dönemde 10 Ocak'ı kutlamayı uygun bulmuyoruz. Gazetecilerin düşüncelerinden dolayı tutsak olduğu bir toplum özgür olamaz.

Gazeteciler daha sonra "Gazetecilik suç değildir” yazılı dövizi taşıyarak tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.