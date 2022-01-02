Caleb Ekuban, Beşiktaş'a doğru

Sezon başında Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Ekuban ile en ciddi ilgilenen takım Beşiktaş.

İtalyan basınından Liguria Notizie'nin haberinde Caleb Ekuban'ın Genoa'da kalma ihtimali azalırken Türkiye'ye çok daha yakın olduğu ifade ediliyor.

Genoa forması altında ligin ilk yarısında çıktığı 15 lig maçında gol atamayan Caleb Ekuban, kupada ise oynadığı 2 maçta 1 gol atmıştı. Toplam 17 maçta sadece 1 gol atan Ekuban'ın performansı şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Genoa Teknik Direktörü Andriy Shevchenko'nun da ligin ikinci yarısında Ekuban'ı kadroda düşünmediği belirtilmekte.

En güçlü aday Beşiktaş

Ekuban'ın Türkiye'deki yeni adresinin İstanbul olacağını aktaran Liguria Notizie, bu anlamda da Beşiktaş'ın öne çıktığını belirtiyor. Ekuban'ın son dönemde kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a transfer olabileceği ifade edilmekte.