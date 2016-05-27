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Dünya
Deutsche Welle

Calais'deki mülteci kampında kavga

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek için binlerce mültecinin beklediği Calais mülteci kampında çıkan kavgada yaklaşık 40 kişi yaralandı.

27 Mayıs 2016 14:42


İlk bilgilere göre olay bir yardım kuruluşunun yemek dağıtımı sırasında meydana geldi. Kavgaya 200 kadar Afgan ve Sudanlı mültecinin karıştığı bildirildi.

Polis, bir kişinin silahla, birçok kişinin de bıçakla yaralandığını açıkladı. Yaralananlardan 20'sini mülteciler, 3'ünü yardım kuruluşu gönüllüleri oluşturuyor. Olaya müdahale eden 1 polisin de yaralandığı belirtildi.

Kavganın nedeni henüz belirlenemedi. Olay sırasında çok sayıda baraka ve çadırın yandığı, polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği açıklandı.

Calais kampında 4 bin kişi kalıyor

Resmi verilere göre Calais kampında yaklaşık 4 bin kişi kalıyor. Bir mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda şubat ayı sonunda kampın bir bölümü yıkılmıştı. Sığınmacıların yaptığı baraka ve çadırlar buldozerlerle yıkılmış bu sırada sığınmacı ve aktivistlerle polis arasında çatışma çıkmıştı.

Polis gruba biber gazı ile müdahale ederken grup da polise taşlarla karşılık vermişti. Bu sırada bazı barınaklar da ateşe verilmişti. Olaylar sırasında sığınmacılara destek veren No Border kuruluşunun bir üyesi gözaltına alınmıştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı yıkımdan 800 ila 1000 sığınmacının etkilendiğini açıklamıştı. Sığınmacıları destekleyen kurumlar ise aralarında kadın ve çocukların olduğu 3 bin 400 sığınmacının kampın boşaltılmasından etkilendiğini ileri sürmüştü. Sığınmacıların Fransa'nın çeşitli yerlerindeki yurtlara dağıtılacağı belirtilmişti.

AB heyeti incelemelerde bulunmuştu

Ölümlü kazalarla sık sık gündeme gelen Calais kampı geçen yıl Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Avrupa Birliği'nin göç sorumlusu Dimitris Avramopoulos tarafından ziyaret edilmiş, AB heyetine Fransa Başbakanı Manuel Valls da eşlik etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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