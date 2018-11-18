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Çakar lambasına 2 bin 4 lira ceza

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta minibüsünde 'çakar' diye adlandırılan ışık donanımı bulunduran sürücü ve araç sahibine toplam 2 bin 4 lira para cezası kesildi

18 Kasım 2018 22:23

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta minibüsünde \'çakar\' diye adlandırılan ışık donanımı bulunduran sürücü ve araç sahibine toplam 2 bin 4 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus ve trafik şubesi ekipleri, Rat Mahallesi Asri Mezarlık mevkiinde önünde çakar lamba bulunan 67 AAF 057 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan denetimde aracına yasa dışı çakar lamba takan araç sahibi D.A. ve sürücü K.A.\'ya Karayolları Trafik Kanunu\'nun ilgili maddesi gereğince bin 2\'şer lira olmak üzere toplam 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Aracın önündeki çakar lambası da ekiplerince sökülerek el konuldu.

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