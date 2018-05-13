Çağlar'lı Freiburg  kazandı 

İSTANBUL,(DHA)

Bundesliga\'nın 34\'üncü haftasında Freiburg evinde ağırladığı Augsburg\'u 2-0 mağlup etti. Sezonu düşme hattının üstünde tamamlayan Freiburg\'ta Çağlar Söyüncü sezonun son maçında 84\'üncü dakikada oyuna girdi.

Bundesliga\'da kalarak büyük başarıya imza atan Freiburg, Augsburg\'u 49\'uncu dakikada Nicolas Höfler ve 65\'inci dakikada Tim Kleindienst\'in golüyle 2-0 mağlup etti.

Freiburg formasıyla 26 Bundesliga mücadelesine çıkan ve 25\'inde ilk 11\'de sahaya çıkan Çağlar, 2153 dakika sahada kaldı v bir de gol kaydetti.



