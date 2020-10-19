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Spor

Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması

"En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım"

19 Ekim 2020 16:34

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

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