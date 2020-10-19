Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması

Çağlar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere."

3 ay sahalardan uzak kalabilir

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers da dün yaptığı açıklamada, Çağlar'ın 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini kaydetmişti.

Çağlar, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.