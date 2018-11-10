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Caddebostan'da insan zinciri 

Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle Kadıköy ve Maltepe'de insan zinciri oluşturuldu

10 Kasım 2018 14:24

Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yıl dönümü nedeniyle Kadıköy ve Maltepe\'de insan zinciri oluşturuldu. Çok sayıda kişinin katıldığı zincir havadan görüntülendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde \"Ata\'ya Saygı Zinciri\" oluşturuldu. Fenerbahçe Orduevi\'nden Bostancı\'ya, oradan da Maltepe Sahili\'ne kadar uzanan insan zinciri 10 kilometreyi buldu. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
(FOTOĞRAF)

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