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ByLock kullanan 8 sanığa 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle yargılanan çeşitli meslek gruplarından 8 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

08 Aralık 2017 20:25

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle yargılanan çeşitli meslek gruplarından 8 sanık, 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar Seyfullah Kilci, Muhammed Fatih Güner, Mecit Serdar Güven, Kemalettin Sever, Fatih Çeri, Gökhan Kırçil ile tutuksuz sanıklar Şahin Meyva, Merve Koçer ve avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyetinin verdiği karara göre, \'silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçundan tutuklu sanıklar Seyfullah Kilci, Muhammed Fatih Güner, Mecit Serdar Güven, Kemalettin Sever, Fatih Çeri, Gökhan Kırçil ile tutuksuz sanıklar Şahin Meyva ve Merve Koçer, 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıklar, tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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