Buzdolabından uyuşturucu çıktı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'da kargo ile gönderilen bir buzdolabı içerisine yerleştirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar alınan N.İ. ve S.A.\'yı takibe aldı. Ekipler, bir kargo şirketine giren ikiliyi İstanbul\'dan kargoyla gelen buzdolabını teslim alırken yakaladı. Buzdolabında zula edilmiş halde 498,5 gram bonzai, 495 adet uyuşturucu hap ve 68,4 gram uyuşturucu olduğu tahmin edilen beyaz toz ile uyuşturucu tüketimi sırasında kullanılan ekipman ele geçirildi. N.İ. ve S.A. gözaltına alındı.

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