Buz adam Ötzi'nin gardrobu



Buz adam Ötzi ile ilgili yapılan son araştırmanın sonuçları internet üzerinden yayın yapan bilim dergisi "Scientific Reports"da yayınlandı. Bolzano Avrupa Akademisi'nde (EURAC), Niall O'Sullivan liderliğindeki bir grup uzman tarafından yürütülen araştırmada Ötzi'nin kıyafetlerinin menşei incelendi.

Şapkasının ayı postundan, oklarını içine koyduğu sadağın (okluk) ise geyik derisinden yapıldığı belirlendi. Uzmanlar elde ettikleri veriler ışığında Ötzi'nin kendi hayvanlarını yetiştirmenin yanı sıra avcılık da yaptığı sonucuna vardı.

3 bin 208 metre yükseklikte bulundu

Ötzi, 19 Eylül 1991 tarihinde, 3 bin 208 metre yükseklikteki Alp Dağları'nın Tisenjoch mevkiinde dağcılar tarafından tesadüfen bulundu. Ötzi'nin vücudu ölümünden bu yana buzul altında kaldığı için son derece iyi korunmuş durumdaydı.

Buz adam Ötzi ile ilgili daha önce birçok bilimsel araştırma yapıldı. Hatta Ötzi'yi incelemek amacıyla bir DNA laboratuarı kuruldu. Laboratuardan günümüzde başka projeler için de yararlanılıyor. Ötzi halen İtalya'nın Güney Tirol bölgesinin merkezi olan Bozen (Bolzano) kentinin arkeoloji müzesinde sergileniyor.

Midesinde helikobakter pilori bakterisi saptandı

Buz adam Ötzi ile ilgili bu yılın başında, sonuçları ABD'nin saygın bilim dergilerinden "Science"da yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre Ötzi'nin midesinde ülser ve kansere de yol açabilen Helikobakter pilori (Helicobacter pylori) bakterisi saptanmıştı. Uzmanlara göre bakteri dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısında bulunuyor. Ötzi'de belirlenen bakteri, tür olarak Orta ve Güney Asya'dakilerin kapsamına giriyor. Araştırmacılara göre bu özelliği Ötzi'nin bir göçmen olduğuna işaret ediyor.

Ölümüne omzuna saplanan bir ok neden oldu

Ötzi'nin ölümüne omzuna saplanan bir okun neden olduğu, ölümünden kısa süre önce keçi eti yediği belirlenmişti. Dişlerinin çürük olduğu ve kenelerin ısırmasıyla bulaşan lyme hastalığına yakalanmış olduğu tespit edilmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinde dövme bulunan Ötzi'nin saç ve göz renginin kahverengi, kan grubunun ise 0 (sıfır) olduğu ortaya çıkarılmıştı.