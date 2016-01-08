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Yaşam
Deutsche Welle

Buz adam Ötzi şaşırtmaya devam ediyor

25 yıl önce Alpler'de donmuş halde bulunan 5 bin 250 yıllık mumya Ötzi ile ilgili yeni bulgular şaşırttı. Yeni veriler mumyanın kökeninin de büyük ölçüde aydınlatılmasını sağladı.

08 Ocak 2016 16:36


Buz adam Ötzi ile ilgili yapılan son araştırmanın sonuçları ABD'nin saygın bilim dergilerinden "Science"da yayınlandı. Araştırmacılar, Ötzi'nin midesinde ülser ve kansere de yol açabilen Helikobakter pilori (Helicobacter pylori) bakterisini saptadı.

DNA analizinden bakteri çıktı

Araştırma kapsamında Ötzi'nin midesi DNA analizine tabi tutuldu. Analiz, 5 bin 250 yaşındaki bakteriye ait verilere de ulaşılmasını sağladı. Hannover Tıp Fakültesi'nden Sebastian Suerbaum, "bakterinin gen analizinde keşfini önemli bir dönüm noktası" olarak tanımladı.

Ötzi 'Avrupalı' değilmiş

Uzmanların Helikobakter pilori (Helicobacter pylori) bakterisinin varlığını saptaması 1983 yılını buldu. Bakterinin 100 bini yılı aşkın bir süredir insanlarda yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bakteri dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısında bulunuyor. Ötzi'de belirlenen bakteri, tür olarak Orta ve Güney Asya'dakilerin kapsamına giriyor. Araştırmacılara göre bu özelliği Ötzi'nin bir göçmen olduğuna işaret ediyor.

Uzmanlar: Şanslıyız

Ötzi ile ilgili son çalışmaya liderlik edenler arasında paleopatoloji uzmanı Albert Zink de yer aldı. Zink, Bozen'deki Mumya Araştırmaları Enstitüsü'nün başkanlığını yapıyor. Paleopatoloji uzmanları, fosil ve kemik kalıntılarını inceleyerek geçmişte etkili olan hastalıkları saptıyor.

Albert Zink, "Ötzi'nin mide mukozasının olmadığı düşünüldüğünde, bakterinin keşfinin ne kadar büyük bir şans olduğu daha iyi anlaşılıyor" dedi.

İtalya'daki müzede sergileniyor

Ötzi'yi incelemek amacıyla kurulan DNA Laboratuvarı'ndan günümüzde başka projeler için de yararlanılıyor. Ötzi halen İtalya'nın Güney Tirol bölgesinin merkezi olan Bozen (Bolzano) kentinin arkeoloji müzesinde sergileniyor.

Ötzi, 19 Eylül 1991 tarihinde, 3 bin 208 metre yükseklikteki Alp Dağları'nın Tisenjoch mevkiinde dağcılar tarafından tesadüfen bulunmuştu. Ötzi'nin vücudu ölümünden bu yana buzul altında kaldığı için son derece iyi korunmuş durumdaydı.

Dövmeli, kahverengi saçlı, kan grubu sıfır

Ötzi'nin ölümüne omzuna saplanan bir okun neden olduğu, ölümünden kısa süre önce keçi eti yediği belirlendi. Dişlerinin çürük olduğu ve kenelerin ısırmasıyla bulaşan lyme hastalığına yakalanmış olduğu tesbit edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde dövme bulunan Ötzi'nin saç ve göz renginin kahverengi olduğunu, kan grubunun ise 0 (sıfır) olduğu ortaya çıkarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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