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BÜYÜKÇEKMECE'DE KORKUNÇ OLAY

- E-5'te üst geçide asılı İranlı bir  kişinin cesedi bulundu Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA  Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinde asılı İran uyruklu bir kişinin cesedi bulundu

03 Şubat 2018 15:34

- E-5\'te üst geçide asılı İranlı bir  kişinin cesedi bulundu

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA 
Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinde asılı İran uyruklu bir kişinin cesedi bulundu. 
Olay, sabah saatlerinde Celaliye mevkii Gülyalı Otobüs durağı üst geçidinde meydana geldi. Üst geçitte boynundan iple asılı bir erkek cesedi olduğunu gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset üzerinden Ali Hamdi (36) adına kayıtlı İran pasaportu çıktı. Yaya köprüsü demirlerine boynundan asılı şekilde bulunan ceset olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi.  Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken  polisin olayla  ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Asılı haldeki cesedin cep telefonu görüntüsü
-Üst geçitten görüntü
-Cesedin asılı olduğu yerden görüntü 
-Görgü tanığı ile röp
-Diğer detaylar
 

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