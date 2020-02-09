Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi: Yüzyılın anlaşması değil yüzyılın ihanetidir

ABD'nin açıkladığı "Yüzyıl'ın anlaşması" planına karşı Saadet Partisi’nin çağrısıyla Yenikapı'da "Büyük Kudüs Mitingi" düzenlendi.



Mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"Yüzyılın anlaşması değil yüzyılın ihanetidir"

Milli Gazete'de yer alan habere göre mitingde konuşan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Trump ve Netenyahu tarafından Filistin’e ve islam dünyasına dayatılan plan; Filistin’i siyonist israil’e peşkeş çekmektir. Uluslararası hukuku ayaklar altına almaktır. Bütün insani ve vicdani değerleri yok saymaktır. Huzura ve barışa değil kaosa ve savaşa zemin hazırlamaktır. Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın ihaneti, yüzyılın zorbalığı, yüzyılın paçavrasıdır. Bu paçavrayı Allahın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Çünkü hak ettiği tek yer orasıdır. Tarihin çöplüğüdür.

Sözde iki ayrı devlet kuruluyormuş; biri İsrail, diğeri Filistin.. Peki Filistin dedikleri nasıl bir devlet olacakmış? Bu devletin ordusu olmayacak. Askeri olmayacak. Kendisine ait sınırları belli toprağı olmayacak. Yani, hava ve kara sınırları olmayacak; sınır kapıları olmayacak. Hatta Başkenti olmayacak. Çünkü bu sözde plana göre Kudüs bütünüyle İsrail’e bırakılıyor. Filistin’in başkenti dedikleri yer, Doğu Kudüs’te bir kaç mahalleden ibaret. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlar İsrail’in kontrolünde olacak."

"50 milyar dolarlık rüşvet"

"Bir de bu sözde anlaşmanın içinde 50 milyar dolarlık rüşvet koymuşlar. Şayet Filistin bu şartları kabul ederse 50 milyar dolar yardım yapacaklarmış.. Ne diyordu Erbakan hocamız; 'Hadi ordan, hadi ordan, hadi ordan...Sizi gidi siyonizmin uşakları sizi..' Bizim, 50 milyar değil, 150 milyar değil, dünyanın bütün hazinelerini toplayıp önümüze serseniz satılık tek bir karış toprağımız yoktur.. Cennet mekan Abdulhamit Han’ın dediği gibi; “kanla alınan topraklar para ile satılamaz."

Geçmişi bilmeyen bugünü anlayamaz. Bugünü anlamayan da geleceği inşa edemez. Maalesef Filistin 100 yılı aşkın süredir devam eden bir planın hedefidir. Bu planın adı Büyük İsrail Projesidir.. 5 Aşamalı bir plan ile karşı karşıyayız; Birinci Siyonist Kongresi ile 1897 yılında ilk adımı attılar. Filistin’de bir Yahudi devletinin fikri temelini oluşturdular. ikinci adım Balfour Deklarasyonuydu.. Bu deklarasyon ile İsrail Devleti fikrini siyasi zemine taşıdı. Üçüncü adım 1948 yılında sözde İsrail devletinin Kuruluşu’nu, BM vasıtasıyla uydurma gerekçelerle gerçekleştirdiler. Dördüncü aşamada ise Sovyetlerin 1991 de dağılması ile, BOP adı altında bölgenin yeniden tanziminin haritaları çizilerek somut adımlar atma safhasına girdiler. Trump’ın öncülük ettiği plan ile Filistin’in üzerine son çiviyi çakmaya çalışıyorlar."

Kılıçdaroğlu: Emperyalizme karşı bütün mazlumların birleşme vaktidir

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları aktardı.

"Kudüs bütün Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Çağımızın Haçlı zihniyeti ile Kudüs Müslümanların elinden alınmak isteniyor.

Bugün bu mücadelenin yeni boyutunu görüyoruz. Haçlıların Kudüsü işgal etmesiyle bugün yapılan bu anlaşma da aynıdır. Filistin devleti Kudüs'ten Kudüs'te Müslümanlardan koparılmak isteniyor.

Bu topraklar Haçlı zihniyetini yenmeyi başardı. Bundan sonra da Allah’ın izniyle Haçlı seferlerini boşa çıkaracağız

Bütün mazlumlar birleşmelidir. İsrail’e karşı ilk Kudüs mitingini düzenleyen Milli Görüş lideri Erbakan’ı saygı ve rahmetle anıyorum.

Siyasi olarak farklı görünen iki hareketi bir araya getiren bir davadır Kudüs. Allah hak, hukuk ve adalet diyenlerle beraberdir.

Kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Emperyalizme karşı bütün mazlumların birleşme vaktidir. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Günümüzün firavununa karşı her birimiz birer Musa'yız."

Davutoğlu: Bu insanlığa savaş ilanıdır

Mitingde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"Trump ve Netanyahu, sözde barış planını ilan ederken, sadece Filistin'e değil sadece Kudüs'e değil, bütün bir insanlığa savaş ilan etmişlerdir. Sizin savaş ilanınıza karşı, Kudüsü hep koruyacak ve insanlığın vicdanının sesi olacağız.

Buradan İstanbul'dan Kudüs'e seslenirken, bu buluşmaya vesile olan Saadet Partisi'ne ve değerli Genel Başkanı sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekküre ediyorum. Kudüs'ü savunan rahmetli Erbakan'a rahmet diliyorum. Onun gibi her zaman Kudüs'e sahip çıkacağız.

Bu sözde barış planıyla, Kudüs İsrail'in başkenti ilan ediliyor. Abu Dis denilen bir yeri de Filistin'e başkent yapıyorlar. Biz bunu kabul eder miyiz? Bilsinler ki Kudüs planı asla kabul edilmeyecektir.

Bu planda deniyorki, dış güvenlik İsrail'e ait olacak, iç güvenlik Filistin'e ait olacak. Filistin'in bütün kara ve hava denetimleri İsrail denetiminde olacak. Filistin fiilen bir açık hava hapishanesine dönüştürülmek isteniyor. Buna karşı çıkacağız."

Bu planla ayrıca, Filistinlilerin topraklarına geri dönmesi yasaklanıyor. Bunun karşılığında 50 milyar dolarlık bir rüşvet veriliyor. Bizim kardeşlerimiz bunu asla kabul etmeyeceklerdir."

İmamoğlu: Filistin'in olmadığı yerde barış olmaz

Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları aktardı: "Bugün burada çok özel bir buluşmada birlikteyiz. Saadet Partisi’nin düzenlediği bu toplantıda burada olmaktan çok mutluyum.







Onların tanımına göre 'Yüz Yılın Planı' veya 'Barış Planı. Sözüm ona İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barıştan bahsedildi. Bu işin gerçek muhatabı olan Filistin orada yoktu. Kendileri yazdı, kendileri okudu. Filistin'in olmadığı yerde barış olmaz. Bu plan sadece iki tane devletin çözüm formülünü göre hareket edildi. Bütün dünya biliyor ki, Kudüs'ün statüsü tarafların rızası olmadan değiştirilemez. Kudüs'ün statüsü İslam coğrafyasının ortak mücadelesidir."