Büyük gösteri başlıyor



Futbolseverlerin bekledikleri büyük gün geldi çattı. Dünya futbolunun yıldızları bu akşamdan itibaren bir ay boyunca Brezilya’da boy gösterecek. Futbolda dünyanın en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Futbol Şampiyonası başlıyor.

20'nci kez düzenlenen ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek olan turnuva bu akşam A grubunda ev sahibi Brezilya ile Hırvatistan arasında oynanacak açılış maçıyla başlıyor.

Brezilyalılar Japon hakemi iyi hatırlamıyor

Sao Paulo kentindeki Corinthias Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak. Maçı Japon hakem Yuichi Nishimuara yönetecek. Asya Futbol Federasyonu tarafından 2012’de yılın hakemi seçilen Nishimura son olarak Dünya Futbol Şampiyonası’nda Brezilya’nın maçını yönetmişti. 2010’da Güney Afrika’daki Dünya Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Brezilya Hollanda’ya 2-1 yenilmiş ve turnuvaya veda etmişti. Japon hakem Arjen Robben’e faul yapan Felipe Melo’ya da kırmızı kart göstermişti.

Karşılaşmadan önce Corinthians Arena'da açılış seremonisi yapılacak. Yaklaşık 25 dakika sürmesi beklenen gösteriyi stadyumdaki 60 bin kişinin yanı sıra ekranları başında 1 milyar kişinin izlemesi bekleniyor. Açılışta şarkıcı Pitbull da Dünya Şampiyonası şarkısını seslendirecek.

Turnuvada yine A grubunda Meksika ile Kamerun 13 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. TSİ 19:00’da başlayacak olan maçı Kolombiyalı hakem Wilmar Roldan yönetecek. Maç Natal kentindeki Arena das Dunas'ta yapılacak.

Cuma günü B grubunda da iki karşılaşma oynanacak. TSİ 22:00'de başlayacak olan maçta 2010 Dünya Futbol Şampiyonası finalistleri İspanya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Salvador kentindeki Fonte Nova Arena'daki mücadelede İtalyan hakem Nicola Rizzoli düdük çalacak.

B grubunun diğer mücadelesinde Şili ile Avustralya Curitiba'daki Arena da Baixada'da karşılaşacak. TSİ 01:00'de başlayacak olan maçı Fildişi Sahili'nden Noumandiez Doue yönetecek.

Şampiyonluk rekoru Brezilya'da

İlk kez 1930’da düzenlenen kupayı en çok kazanan ülke 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002’de olmak üzere beş kez ile Brezilya. Brezilya bu turnuvada altıncı şampiyonluğu hedefliyor. Kupayı bugüne kadar İtalya 4, Almanya 3, Arjantin ve Uruguay 2’şer, İngiltere, Fransa ve İspanya ise 1’er kez evine götürdü.

64 maç oynanacak

Brezilya 1950’den sonra Dünya Futbol Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 32 takımın katıldığı turnuvada 64 maç oynanacak. Ülkeler 8 grupta 4’er takımla mücadele ederken maçlar toplam 12 kentte oynanacak. Şampiyon 13 Temmuz’da Rio de Janeiro’daki Maracana stadında oynanacak final maçıyla belli olacak.

Bu kupaya özel yenilikler

Bu turnuvayla birlikte bir Dünya Futbol Şampiyonası’nda ilk kez gol çizgisi teknolojisi uygulanacak. Karşılaşmaların yapılacağı stadyumlara yerleştirilen “GoalControl 4D” sistemiyle topun gol çizgisini geçip geçmediği tartışmalarına son verilmesi hedefleniyor. Teknoloji FIFA tarafından ilk kez geçen yıl Konfederasyon Kupası’nda denenmiş ve başarılı sonuç vermişti.

Öte yandan hakemler bir Dünya Futbol Şampiyonası’nda ilk kez serbest vuruş sırasında baraj mesafesini ayarlayabilmek için daha sonra kendiliğinden kaybolan sprey boya da kullanacak.

Almanya’nın 24 yıllık hasreti

Almanya kupayı bugüne kadar 1954, 1974 ve 1990’da olmak üzere 3 kez kazandı. Son şampiyonluğunun üzerinden 24 yıl geçen teknik direktör Joachim Löw yönetimindeki Panzerler dördüncü kez şampiyon olma iddiasında.

Sekiz yıldır takımın başında olan Löw milli takımla henüz uluslararası kupa kazanabilmiş değil. Hazırlıklara sakatlıktan çıkan ve formsuz olan oyuncularla başlayan Löw iyimserliğini koruyarak; "Artık, ligdeki rakipler takım arkadaşı, ferdi yetenekler takım oyuncusu oldu" diyor. Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff ise "Hepimiz finale kalacağınıza inanıyoruz. Aklımıza başka bir düşünce getirmek istemiyoruz" diyor.

Son olarak Brezilya yolculuğundan bir gün önce Ermenistan ile oynanan hazırlık maçında genç yıldız Marco Reus sakatlanmış ve kadrodan çıkarılmak zorunda kalmıştı. Genç yıldız 3 ay sahalardan uzak kalacak.

G grubunda mücadele edecek Almanya’nın rakipleri Portekiz, Gana ve ABD. Alman milliler gruptaki ilk maçını 16 Haziran pazartesi günü Salvador kentinde Portekiz ile oynayacak.