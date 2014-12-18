T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Büyük bir bedel ödedim'

SPD eski Milletvekili Sebastian Edathy, bugün Federal Meclis Araştırma Komisyonu’na çocuk pornografisi suçlamasıyla ilgili ifade verecek. Edathy, toplantı öncesi basının sorularını yanıtladı.

18 Aralık 2014 15:42


Edathy, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetiminin hakkında çocuk pornografisi suçundan soruşturma yürütüldüğü konusunda kendisini uyarmadığını söyledi. Berlin'de basının karşısına çıkan Edathy, ne yönetimin ne de meclis grubunun bilgi verdiğini belirtti.

Eski milletvekili, ilk olarak SPD'li milletvekili Michael Hartmann'ın Leipzig'de 2013 yılı kasım ayındaki genel kurulda kendisini soruşturma hakkında bilgilendirdiğini açıkladı. Edathy, Hartmann'ın verdiği bilgiler ışığında Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'n konu hakkında bilgi sahibi olduğunu öğrendiğini belirtti. Hartmann, ocak ayında, Hannover Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını emniyet teşkilatı çevrelerinden öğrendiğini söylemişti.

Edathy, tutumunu, Kanadalı şirketten sipariş ettiği fotoğrafların suç teşkil etmemesiyle gerekçelendirdi. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) da söz konusu fotoğrafların suç kapsamına girmediğini bildirdi. Edathy, “Bu fotoğrafları sipariş etmek yanlıştı ancak yasaldı. Yaptığımdan dolayı büyük bir bedel ödedim” dedi.

Sebastian Edathy hakkında çocuk pornografisi iddiaları gündeme gelmesi üzerine şubat ayında ev ve ofisinde arama yapılmıştı. Aramada, Edathy'nin internetten indirdiği çocuk pornosu video kaydı ve fotoğrafların saptandığı ileri sürülüyor.

2011 yılında Kanada'da yapılan bir operasyonda çocuk pornosu sunan bir şirketin müşterileri arasında 800 dolayında Alman vatandaşı da saptanmıştı. Listenin iletildiği Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Sebastian Edathy'nin ismini belirleyerek soruşturma başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SPDMilletvekili Sebastian EdathyFederal Meclis Araştırma KomisyonuSosyal Demokrat PartiEdathyMichael Hartmann LeipzigHartmannMeclis Grup Başkanı Thomas Oppermann Dışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierSPD Genel Başkanı Sigmar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24