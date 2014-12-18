

Edathy, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetiminin hakkında çocuk pornografisi suçundan soruşturma yürütüldüğü konusunda kendisini uyarmadığını söyledi. Berlin'de basının karşısına çıkan Edathy, ne yönetimin ne de meclis grubunun bilgi verdiğini belirtti.

Eski milletvekili, ilk olarak SPD'li milletvekili Michael Hartmann'ın Leipzig'de 2013 yılı kasım ayındaki genel kurulda kendisini soruşturma hakkında bilgilendirdiğini açıkladı. Edathy, Hartmann'ın verdiği bilgiler ışığında Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'n konu hakkında bilgi sahibi olduğunu öğrendiğini belirtti. Hartmann, ocak ayında, Hannover Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını emniyet teşkilatı çevrelerinden öğrendiğini söylemişti.

Edathy, tutumunu, Kanadalı şirketten sipariş ettiği fotoğrafların suç teşkil etmemesiyle gerekçelendirdi. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) da söz konusu fotoğrafların suç kapsamına girmediğini bildirdi. Edathy, “Bu fotoğrafları sipariş etmek yanlıştı ancak yasaldı. Yaptığımdan dolayı büyük bir bedel ödedim” dedi.

Sebastian Edathy hakkında çocuk pornografisi iddiaları gündeme gelmesi üzerine şubat ayında ev ve ofisinde arama yapılmıştı. Aramada, Edathy'nin internetten indirdiği çocuk pornosu video kaydı ve fotoğrafların saptandığı ileri sürülüyor.

2011 yılında Kanada'da yapılan bir operasyonda çocuk pornosu sunan bir şirketin müşterileri arasında 800 dolayında Alman vatandaşı da saptanmıştı. Listenin iletildiği Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Sebastian Edathy'nin ismini belirleyerek soruşturma başlatmıştı.