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Spor

Büşra'nın şampiyonluk turu

İZMİR, (DHA) İzmir'in tekerlekli sandalye tenisindeki gururu Büşra Ün, üst üste 10'uncu Türkiye Şampiyonluğu'nu elde etmenin gururunu yaşıyor

04 Haziran 2018 16:32

İZMİR, (DHA)

İzmir\'in tekerlekli sandalye tenisindeki gururu Büşra Ün, üst üste 10\'uncu Türkiye Şampiyonluğu\'nu elde etmenin gururunu yaşıyor. 
Son olarak Bodrum\'da düzenlenen şampiyonada tek kadınlarda altın madalyanın sahibi olan, çift kadınlarda ise ikincilik kürsüsüne çıkan 24 yaşındaki tenisçi, kupalarını antrenörü Osman Yıldız\'la birlikte İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu\'ya götürdü. Nüammer Uslu, milli sporcuya yerel ve uluslararası alanda başarılarının devamını diledi. Büşra, ülkemizi 2016\'da Rio Paralimpik Olimpiyatları\'nda temsil ederek paralimpik oyunlara katılma hakkı kazanan ilk Türk kadın milli tenisçi olmuştu.

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