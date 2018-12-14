Büşra'nın gelin olma hayali, damatsız düğünle gerçekleşti

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta en büyük hayali gelinlik giymek olan zihinsel engelli Büşra Bayraktar\'ın (18) arzusu gerçekleşti. Damatsız gerçekleştirilen temsili düğünde Büşra, gelin olup doyasıya eğlendi.

En büyük hayali gelinlik giymek olan Büşra Bayraktar\'ın bu arzusunu, Kuran Kursu\'nun hocası Gülay Yıldız gerçekleştirdi. Büşra için temsili bir düğün töreni organize etti. Düğün için her türlü prosedür yerine getirildi. Temsili düğünün yapıldığı Dikilitaş Mahalle Konağı\'nı ise Uşak Belediyesi tahsis etti. Davetliler, Büşra Bayraktar\'ı, mutlu gününde yalnız bırakmadı. İlk dansını ağabeyiyle yapan Büşra Bayraktar, gönlünce doyasına eğlendi.

Anne Leyla Bayraktar, \"Gülay hocamız bu düğünü bizden habersiz organize etmiş. Daha sonra bizle paylaştı. Biz de kabul ettik. Kızımızın hayalini gerçekleştirmiş olduk\" dedi. Baba Gürcan Bayraktar ise, \"Her kızın yaşamak istediği, hayali olan gelinlik giymeyi benim kızım da gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

Kuran Kursu öğretmeni Gülay Yıldız ise, \"Büşra\'nın annesi benim öğrencim. 3 yıldır kursa geliyor. Bu zaman zarfında Büşra\'yı çok iyi tanıdım. Hayallerini çok iyi biliyorum. Büşra\'nın gelin olmak ve gelinlik giymek istediğini öğrendim. 7Ona nasıl gelinlik giydiririm\' diye düşünüyordum. Bazı kişiler sponsor oldu. Gelinliğiyle beraber, bu organizasyonu yaptık. Büşra\'nın hayalini gerçekleşti. Çok mutluyuz\" dedi.



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