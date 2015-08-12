Bush'un İran planı



Eski ABD Başkanı George H.W. Bush'un oğlu ve Obama'dan önceki Başkan George W. Bush'un kardeşi olan Jeb Bush, İran’ın nükleer programıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ile Fransa ve Almanya’nın İran ile vardığı anlaşma anlaşmayı "çok akılsızca bir anlaşma" olarak niteledi.

Daha önce Florida valiliği de yapmış olan Bush, Los Angeles'ta yaptığı konuşmada Kongre’ye, İran’a atom bombası yapma yolunu açtığını iddia ettiği anlaşmayı bloke etme çağrısında bulundu.

Bush'un seçim vaatleri

İran ile varılan anlaşmayı büyük bir siyasi başarı olarak kabul eden ABD Başkanı Barack Obama’nın görev süresi 2017 yılı başında dolacak.

Bush, ayrıca seçim vaatleri arasında terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye üzerinde uçuşa yasak bir bölge oluşturmayı ve Kürtleri, radikal İslamcılara karşı verdikleri savaşı kazanmaları için ihtiyaçları olan her şeyle donatmayı da saydı.