Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. gününde 66 kilo son 16 turu maçında olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, ABD'li Arika Melek Skoog'u yenerek çeyrek finale çıktı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında İtalyan Angela Carini'yi eleyen Busenaz, son 16 turunda ABD'li Arika Melek Skoog ile karşılaştı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, maça çok büyük bir seyirci desteğiyle çıktı.

İlk rauntta çok büyük bir üstünlük kuran ve rakibini zor durumda bırakan Busenaz, raundu 5-0 aldı. Sert ve arka arkaya isabetli yumruklarla hakemin 2 kez saymasını sağlayan milli boksör, ikinci raundu da büyük farkla 5-0 üstün bitirdi.

Busenaz'ın üstün oyunu nedeniyle oldukça yıpranan Skoog, son raunda çıkamadı ve milli boksör adını çeyrek finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli, yarın çeyrek finalde Özbek Navbakhor Khamidova ile karşılaşacak.​​​​​​​