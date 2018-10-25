Buse Tosun'dan bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun, 72 kilo bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaştı. Rakibini 5-2 mağlup eden Tosun, bronz madalya elde etti.

72 kilo ilk turunda Polonyalı Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus'u tuş ile yenen Tosun, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup olmuştu. Tosun, Macar Nikoletta Renata Szmolka ile yaptığı repesaj maçında ise rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.