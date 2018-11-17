Buse Tosun Dünya Şampiyonu oldu

İSTANBUL / DHA

U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel\'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı.

Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenen şampiyonada Türkiye\'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi\'yi 7-0\'la yenerek çeyrek final, Hindistan\'dan Naina Naina\'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova\'yu da tuş ederek finale yükseldi. Finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel\'i 1-0 yenen Buse Tosun, dünya şampiyonluna ulaştı.

(FOTOĞRAFLI)