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Spor

Buse Tosun Dünya Şampiyonu oldu

İSTANBUL / DHA U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı

17 Kasım 2018 01:10

İSTANBUL / DHA

U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel\'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı.
Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenen şampiyonada Türkiye\'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi\'yi 7-0\'la yenerek çeyrek final, Hindistan\'dan Naina Naina\'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova\'yu da tuş ederek finale yükseldi. Finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel\'i 1-0 yenen Buse Tosun, dünya şampiyonluna ulaştı.

(FOTOĞRAFLI)

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