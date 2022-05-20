Buse Naz Çakıroğlu dünya şampiyonu!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda final maçına çıktı.

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 2. şampiyonluğunu getirdi.

50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.

"Burada şampiyon olmamız Paris için de umut ışığı oldu"

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Çok mutluyum. Herkes bizi desteklemek için günlerdir buraya geliyor. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama onu da desteklerle atlattık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce ne yazık ki Covid-19 geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı ama burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerimiz çok destek oldu. Burada bunun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutluyum çünkü gerçekten çok zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi ringde açılan "Ringlerin Prensesi" pankartına çok mutlu olduğunu anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası gibi. Tabii bunların hepsi Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için de umut ışığı oldu. İnşallah orada da madalya almak istiyoruz. Seyircilerimizi ve atmosferi gördükçe hem çok heyecanlanıyorum hem de daha çok motive oluyorum. Ben puan aldıkça onlar bağırıyor. Ben de daha çok puan almaya çalışıyorum."