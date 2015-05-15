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Dünya
Deutsche Welle

Burundi'de darbeciler teslim oldu

Burundi'de askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Silahlarını bırakan isyancı birlikler teslim oldu. Üçüncü dönem için adaylığını koyan devlet başkanı Pierre Nkurunziza ülkesine geri döndü.

15 Mayıs 2015 13:18


Darbeci general Godefroid Niyombare önceki gün Devlet Başkanı Pierre
Nkurunziza'nın görevden alındığını açıklamış, komşu Tanzanya'da bulunan
Nkurunziza'nın ülkeye girişi engellenmişti.    

Fransız haber ajansına (AFP) konuşan darbeci general, "Hükümete bağlı birlikler
tarafından kuşatıldık. Teslim olmaya karar verdik. Umarım bizi öldürmezler" dedi.

Darbeci askerlerin sözcülerinden Venon Ndabaneze de silahları bıraktıklarını duyurdu.
Sözcü, darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını
kabul etti. Darbeci birliklerin bazı
komutanlarının gözaltına alındığı bildirildi. 

Burundi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Pierre Nkurunziza'nın
ülkeye döndüğü açıklandı.

BMGK kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Burundi'deki darbe girişimini eleştirdi.
Burundi'deki gelişmeleri kapalı bir oturumda ele alan BMGK, "ülkede iktidarı
hukuksuz bir şekilde ele geçirmek üzere şiddet uygulanmasını" kınadı. BMGK
taraflara şiddeti bırakma, barış ve istikrara dönme çağrısı yaptı.

Üçüncü dönem aday olunca ülke karıştı

Nkurunziza'nın haziran ayı sonunda yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde üçüncü
dönem için aday olacağını açıklaması muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Haftalardır
protesto gösterileri düzenleniyordu. 
Burundi'de bundan 12 yıl önce çıkan iç savaşta 300 binden fazla kişi hayatını
kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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