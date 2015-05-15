Burundi'de darbeciler teslim oldu

Darbeci general Godefroid Niyombare önceki gün Devlet Başkanı Pierre
Nkurunziza'nın görevden alındığını açıklamış, komşu Tanzanya'da bulunan
Nkurunziza'nın ülkeye girişi engellenmişti.
Fransız haber ajansına (AFP) konuşan darbeci general, "Hükümete bağlı birlikler
tarafından kuşatıldık. Teslim olmaya karar verdik. Umarım bizi öldürmezler" dedi.
Darbeci askerlerin sözcülerinden Venon Ndabaneze de silahları bıraktıklarını duyurdu.
Sözcü, darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını
kabul etti. Darbeci birliklerin bazı
komutanlarının gözaltına alındığı bildirildi.
Burundi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Pierre Nkurunziza'nın
ülkeye döndüğü açıklandı.
BMGK kınadı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Burundi'deki darbe girişimini eleştirdi.
Burundi'deki gelişmeleri kapalı bir oturumda ele alan BMGK, "ülkede iktidarı
hukuksuz bir şekilde ele geçirmek üzere şiddet uygulanmasını" kınadı. BMGK
taraflara şiddeti bırakma, barış ve istikrara dönme çağrısı yaptı.
Üçüncü dönem aday olunca ülke karıştı
Nkurunziza'nın haziran ayı sonunda yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde üçüncü
dönem için aday olacağını açıklaması muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Haftalardır
protesto gösterileri düzenleniyordu.
Burundi'de bundan 12 yıl önce çıkan iç savaşta 300 binden fazla kişi hayatını
kaybetmişti.