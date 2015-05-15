Burundi'de darbeciler teslim oldu



Darbeci general Godefroid Niyombare önceki gün Devlet Başkanı Pierre

Nkurunziza'nın görevden alındığını açıklamış, komşu Tanzanya'da bulunan

Nkurunziza'nın ülkeye girişi engellenmişti.

Fransız haber ajansına (AFP) konuşan darbeci general, "Hükümete bağlı birlikler

tarafından kuşatıldık. Teslim olmaya karar verdik. Umarım bizi öldürmezler" dedi.

Darbeci askerlerin sözcülerinden Venon Ndabaneze de silahları bıraktıklarını duyurdu.

Sözcü, darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını

kabul etti. Darbeci birliklerin bazı

komutanlarının gözaltına alındığı bildirildi.

Burundi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Pierre Nkurunziza'nın

ülkeye döndüğü açıklandı.

BMGK kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Burundi'deki darbe girişimini eleştirdi.

Burundi'deki gelişmeleri kapalı bir oturumda ele alan BMGK, "ülkede iktidarı

hukuksuz bir şekilde ele geçirmek üzere şiddet uygulanmasını" kınadı. BMGK

taraflara şiddeti bırakma, barış ve istikrara dönme çağrısı yaptı.

Üçüncü dönem aday olunca ülke karıştı

Nkurunziza'nın haziran ayı sonunda yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde üçüncü

dönem için aday olacağını açıklaması muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Haftalardır

protesto gösterileri düzenleniyordu.

Burundi'de bundan 12 yıl önce çıkan iç savaşta 300 binden fazla kişi hayatını

kaybetmişti.