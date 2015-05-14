Burundi karıştı

Darbeci General Godefroid Niyombare, dün Isanganiro Radyosu'ndan yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın görevden alındığını açıklamıştı. Komşu Tanzanya'da bulunan Nkurunziza'nın ülkeye girişi engellenmişti.
Görgü tanıkları başkent Bujumbura'da devlet başkanı yanlıları ile darbeciler arasında şiddetli çatışma yaşandığını bildirdi. Patlamaların duyulduğu, çatışma seslerinin yükseldiği belirtildi. Bir dizi radyo istasyonuna patlayıcı madde atıldığı haber verildi.
Nkurunziza'nın haziran ayı sonunda yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde üçüncü dönem için aday olacağını açıklaması muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Haftalardır protesto gösterileri düzenleniyordu.
Burundi'de bundan 12 yıl önce çıkan iç savaşta 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.