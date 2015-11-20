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Dünya
Deutsche Welle

Burundi: Darbe girişiminden Belçika sorumlu

Burundi’de iktidar partisi, mayıs ayında Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza’ya yönelik darbe girişiminden Belçika’yı sorumlu tuttu.

20 Kasım 2015 13:23


İktidar partisi CNDD-FDD tarafından yapılan açıklamada Belçika'nın vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağırısı yapması da eleştirildi. Parti sözcüsü Daniel Gelase Ndabirabe “Belçika vatandaşlarını Burundi topraklarını terk etmeye davet etmek, onların Burundi yargısından kaçmalarını istemektir” dedi. Belçika'nın Nkurunziza'ya yönelik darbe girişiminin arkasında olduğunu söyleyen sözcü, Brüksel'i başkent Bujumbura'daki “terörist” saldırıları finanse etmekle suçladı.

Burundi anayasasına göre devlet başkanı iki dönem görev yapabiliyor. Nkurunziza'nın nisan ayında üçüncü bir dönem daha görevde kalmak istediğini açıklaması üzerine Burundi'de siyasi şiddet tırmanmıştı. Düzenlenen protesto gösterileri ve saldırılarda 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Nkurunziza muhalefetin boykot ettiği temmuz ayındaki seçimleri kazanarak üçüncü kez devlet başkanı oldu.

Burundi'de pazar günü düzenlenen bombalı saldırılar ve çıkan çatışmalarda en az 60 kişi yaralandı. Fransız haber ajansı RFI'ye konuşan vatandaşlar polisin ve hükümete yakın milislerin muhaliflere şiddet uyguladığını belirtiyor. Şiddet olaylarının tırmanması üzerine Belçika, vatandaşlarına Burundi'yi terk etme çağrısında bulundu.

Belçika'nın eski sömürgesi olan Burundi 1962 yılında bağımsızlığını kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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